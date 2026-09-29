Uitweg bij Populierstraat in Heerle wordt breder

De bestaande uitweg bij Populierstraat 13 in Heerle krijgt een verbreding. Het besluit hierover is op 25 september 2026 verzonden.

Gevonden voor jou

Het betreft een aanvraag voor het verbreden van de uitweg op het adres Populierstraat 13, 4726 BA Heerle. Het besluit, met registratienummer 2026AUW050518, is afgelopen week genomen.

De uitweg wordt aangepast om beter te voldoen aan de behoeften van de locatie. Dit kan een verbetering betekenen voor de toegankelijkheid van het terrein. De details van de aanvraag zijn in te zien bij de publieksbalie van het stadskantoor.