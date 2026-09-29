Melding grondwerkzaamheden Veldhoven

Er is een melding gedaan voor het toepassen van grond op twee locaties in Veldhoven.

Gevonden voor jou

In Veldhoven is een melding ingevolge het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) ontvangen. De melding is gedaan door W.P.M. Heeren voor werkzaamheden aan de Pastorielaan 64 en Dorpstraat 89. Het gaat om het toepassen van grond voor fundatie- en nieuwbouwwerkzaamheden.

De melding is op 19 september 2026 geregistreerd en heeft het DSO-verzoeknummer 2026091900004. Een melding volgens het Bal is puur informatief en biedt geen mogelijkheid tot bezwaar.