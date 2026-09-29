55 appartementen komen aan de Dunantweg in Deurne

De gemeente Deurne heeft een vergunning verleend voor de bouw van 55 appartementen aan de Dunantweg. Het besluit is op 25 september 2026 genomen en geldt voor de locatie Dunantweg 18 tot en met 30d.

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De vergunning is onderdeel van een omgevingsplanactiviteit en valt onder zaaknummer HZ-2026-1032. Met de bouw van de appartementen wordt deze locatie verder ontwikkeld.

Belangstellenden kunnen het besluit en de bijbehorende stukken inzien via de gemeente Deurne. Voor meer informatie over de procedure kunnen zij contact opnemen met de gemeente.