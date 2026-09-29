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Deurne: melding gebruik grond bij sloop stal

In Deurne heeft een bedrijf gemeld dat het grond gaat gebruiken bij het aanvullen van putten na de sloop van een stal.

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Het betreft een melding van Gebr. Aldenzee Deurne B.V. aan de Langstraat 65. De melding is op 23 september 2026 gedaan en valt onder het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal).

Het gebruik van grond, ook wel het toepassen van grond genoemd, houdt in dat de bodem wordt aangevuld met extra materiaal. Dit is nodig om de putten op het terrein te dichten na de afbraak van de stal.

Bij een melding onder het Bal is alleen sprake van een kennisgeving. Er kunnen geen bezwaren worden ingediend.

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