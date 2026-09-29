Melding grondgebruik in Oost-, West- en Middelbeers

In Oost-, West- en Middelbeers is een melding gedaan voor het gebruik van grond om een zandpad op te vullen.

Gevonden voor jou

Het gaat om een kennisgeving ingevolge het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) door Van Berkel Bouwstoffen & Transport B.V. De melding betreft de locatie Rotten in de gemeente Oirschot en is ingediend op 23 september 2026.

Bij deze melding is het zaaknummer Z-2026-015079 gekoppeld. Het opvullen van het zandpad wordt uitgevoerd door het toepassen van grond, wat een effect kan hebben op de bodem. Omdat het om een melding gaat, is het niet mogelijk hiertegen bezwaar te maken.