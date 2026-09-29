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Buitenschoolse opvang komt aan De Heibloem in Diessen

In Diessen is toestemming verleend voor een buitenschoolse opvang aan De Heibloem 3. Het plan wijkt af van de regels voor het omgevingsplan, omdat de locatie een maatschappelijke functie heeft.

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De gemeente Hilvarenbeek heeft op 22 september 2026 een vergunning verleend voor het realiseren van een buitenschoolse opvang aan De Heibloem 3 in Diessen. Het gebouw wordt momenteel aangeduid als een locatie voor verenigingsleven, waardoor een speciale toestemming nodig was.

De aanvraag viel buiten de standaard regels van het omgevingsplan, omdat de maatschappelijke functie van de plek niet automatisch ruimte biedt voor een buitenschoolse opvang. Het college van burgemeester en wethouders heeft het plan beoordeeld en goedgekeurd.

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