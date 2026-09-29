Man overleden bij brand in huis op grens met België bij Achtmaal

Bij een brand in een huis op de grens met België, bij Achtmaal, is dinsdagochtend een man overleden. Twee andere bewoners konden op tijd naar buiten komen. Dat laat de Belgische politie weten. De Nederlandse en Belgische hulpdiensten rukten groots uit naar het huis in de Marienvillestraat en doen onderzoek.

De twee bewoners ademden bij de brand rook in en zijn naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de Belgische politie zijn zij buiten levensgevaar. Een man die zich nog in het huis bevond, kon niet op tijd naar buiten komen. Vanwege de ernst van zijn situatie werd ook een traumahelikopter opgeroepen, maar hulp mocht niet meer baten.

De melding van de brand kwam rond acht uur binnen bij de meldkamer. Omdat het huis net op de grens van Nederland en België staat, werden brandweerkorpsen uit beide landen opgeroepen.

Een woordvoerder van de Brandweer Zone Rand, in België, laat weten dat de Nederlandse collega's als eerste bij het huis waren. "Er is heel goed samengewerkt tijdens het blussen van de brand. Hierdoor was deze ook snel onder controle."

Onduidelijk is hoe de brand heeft kunnen ontstaan en wat er precies is gebeurd. Dit wordt door de Belgische politie onderzocht.