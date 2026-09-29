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Zwaargewonde bij brand in huis op grens met België bij Achtmaal

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Brand in huis op de grens van Nederland en België (foto: Tom van der Put/Persbureau Heitink).
Brand in huis op de grens van Nederland en België (foto: Tom van der Put/Persbureau Heitink).

Bij een brand in een huis op de grens met België, bij Achtmaal, is dinsdagochtend iemand zwaargewond geraakt. De Nederlandse en Belgische hulpdiensten zijn groots uitgerukt naar het huis in de Marienvillestraat.

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

De brand kwam om iets over acht binnen bij de meldkamer. Omdat het huis net op de grens tussen Nederland en België staat, werden brandweerkorpsen uit beide landen opgeroepen.

Een woordvoerder van de Brandweer Zone Rand laat weten dat de Nederlandse collega's als eerste ter plaatse waren. "Er is heel goed samengewerkt tijdens het blussen van de brand. Hierdoor was deze ook snel onder controle."

Vanwege de ernst van de situatie van het slachtoffer werd ook een traumahelikopter opgeroepen. 

Onduidelijk is hoe de brand heeft kunnen ontstaan en wat er precies is gebeurd. Ook is niet bekend of er meer gewonden zijn.

Nederlandse en Belgische eenheden zijn ter plaatse (foto: Tom van der Put/Persbureau Heitink).
Nederlandse en Belgische eenheden zijn ter plaatse (foto: Tom van der Put/Persbureau Heitink).

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