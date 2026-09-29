Bijzondere bomen in Maashorst krijgen boomposters

Tien bijzondere bomen in de gemeente Maashorst zijn voorzien van een boomposter. Met deze TreeTags leren inwoners hoeveel een boom bijdraagt aan de leefomgeving. Het project maakt deel uit van een Europese campagne.

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Op de boomposters staat informatie over de waarde van een boom voor het klimaat en de omgeving. Zo kun je zien hoeveel regenwater een boom opvangt, hoeveel zuurstof hij produceert en hoeveel koolstof hij opslaat. De opgeslagen koolstof wordt zelfs omgerekend naar autokilometers om de impact tastbaar te maken.

Ook praktische gegevens worden gedeeld, zoals de hoogte van de boom, het bladoppervlak en de boomsoort. De gemeente Maashorst wil hiermee inwoners bewust maken van het belang van bomen voor een gezondere en groenere leefomgeving.

Europese samenwerking

Het initiatief is onderdeel van de Europese campagne EUTreeTag, waar twaalf landen aan deelnemen. In Nederland doen tientallen gemeenten mee, waaronder Maashorst. Met honderden bomen die voorzien zijn van boomposters, wordt aandacht gevraagd voor de rol van bomen in het klimaat en de natuur.

Locaties van de bomen

De bomen met boomposters zijn verspreid over de gemeente Maashorst. Zo staat een zomerlinde in Odiliapeel en een moeraseik in Reek. Andere bomen zijn te vinden in Uden, Schaijk, Zeeland en Volkel. Tijdens een wandeling kun je deze bijzondere bomen ontdekken en de informatie op de poster lezen.

Bomen zorgen niet alleen voor schaduw en verkoeling op warme dagen, maar ook voor voedsel en schuilplaatsen voor dieren. Daarnaast helpen ze wateroverlast tegen te gaan en maken ze de omgeving prettiger om in te leven. De boomposters blijven voorlopig zichtbaar in Maashorst.