Vuurwerkcontroles op scholen in Bergen op Zoom

Op drie middelbare scholen in Bergen op Zoom zijn vuurwerkcontroles uitgevoerd. Bij deze controles, die donderdag plaatsvonden, is gebruikgemaakt van een gespecialiseerde speurhond.

Gevonden voor jou

De controles vonden plaats op donderdag 24 september en werden uitgevoerd in samenwerking met de scholen. Kluisjes, jassen en tassen van leerlingen werden gecontroleerd, maar er is uiteindelijk geen vuurwerk aangetroffen.

Het doel van de actie is om een veilige jaarwisseling te garanderen. De controles maken deel uit van een bredere aanpak waarbij gemeente, scholen en veiligheidspartners samenwerken. Het gaat om preventieve maatregelen en controleacties die gericht zijn op het beheersen van vuurwerkgebruik onder jongeren.

Scholen staan open voor herhaling

De betrokken scholen hebben aangegeven bereid te zijn om in de toekomst meer van dergelijke controles en andere preventieve acties te ondersteunen. Volgens de gemeente is de samenwerking met de scholen en andere partijen essentieel om het gebruik van vuurwerk onder controle te houden.

De actie sluit aan bij de nieuwe wetgeving rondom vuurwerk en de inzet van de gemeente om de jaarwisseling veilig en beheersbaar te maken.