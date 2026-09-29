Natuurherstel op de Malpie: schapen zorgen voor gezonde heide

Op natuurgebied de Malpie in Valkenswaard werken Bosgroep Zuid Nederland en de gemeente aan het herstel van de heide. Deze week zijn beheermaatregelen gestart om het landschap te verbeteren. Een kudde van 250 schapen helpt daarbij door overtollig gras te begrazen.

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De Malpie, onderdeel van het Natura 2000-gebied Leenderbos, Groote Heide & De Plateaux, is een belangrijk natuurgebied in Valkenswaard. Om de heide gezond te houden, zijn deze week werkzaamheden begonnen. Bosgroep Zuid Nederland voert deze uit in opdracht van de gemeente.

Een herder begeleidt een kudde van 250 schapen en twee ezels die het overtollige gras van de heide eten. Dit zorgt ervoor dat de paarse heide meer ruimte krijgt om zich te ontwikkelen en in bloei te staan. De begrazing draagt bij aan een kleurrijker en gezonder landschap.

Open plekken voor jonge heide

Naast begrazing worden er open plekken gecreëerd op de Malpie. Hierdoor krijgen zaden de kans om te kiemen en kunnen nieuwe planten groeien. Ook wordt een deel van de oudere heide gemaaid. Dit stimuleert jonge uitlopers en zorgt in het voorjaar voor een nieuwe laag paarse bloemen die insecten aantrekken.

Om het open karakter van de heide te behouden, worden jonge boompjes verwijderd. Dit voorkomt dat de heide dichtgroeit en het unieke heidelandschap verloren gaat.

Meer biodiversiteit op de Malpie

De verschillende maatregelen zorgen voor meer variatie in de natuur. Door een mix van oude en jonge heide en afwisseling tussen open en begroeide plekken, wordt het gebied aantrekkelijker voor diverse plant- en diersoorten. Dit draagt bij aan een gezond en gevarieerd heidelandschap.