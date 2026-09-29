Gemeente Nuenen geeft mantelzorgers waardering van 50 euro

De gemeente Nuenen bedankt mantelzorgers met een waardebon van 50 euro. Mantelzorgers kunnen deze aanvragen als zij ingeschreven staan bij het Steunpunt Mantelzorg in Nuenen. Ook jonge mantelzorgers vanaf acht jaar komen in aanmerking. Aanvragen is mogelijk tot en met 9 november 2026.

Gevonden voor jou

De waardering is bedoeld voor mantelzorgers die langdurig en onbetaald zorgen voor een chronisch ziek, gehandicapt of hulpbehoevend persoon uit hun directe omgeving. Dit kan een familielid, vriend, buur of kennis zijn. Jonge mantelzorgers, van acht tot en met 24 jaar, vallen ook binnen deze regeling.

Om in aanmerking te komen, moet de mantelzorger dit jaar minstens drie maanden lang, minimaal acht uur per week zorg hebben verleend. Daarnaast moet de zorgvrager in de gemeente Nuenen wonen, maar de mantelzorger mag zelf in een andere gemeente wonen. Per zorgvrager kan maximaal één waardering worden aangevraagd.

Aanvragen en voorwaarden

Mantelzorgers moeten zich inschrijven bij het Steunpunt Mantelzorg in Nuenen. Dit kan tot 9 november 2026. Aanmelden verloopt via de website van de LEVgroep Nuenen of telefonisch bij het CMD. De waardering aanvragen kan alleen online, vanaf 1 september 2026.

Voor mensen die het lastig vinden om de aanvraag zelf online in te vullen, zijn er drie aanmeldspreekuren in het gebouw aan Aardappeleterssteegje 3. Deze vinden plaats op 24 september van tien tot twaalf uur, 30 september van half twee tot half vier ’s middags, en 15 oktober van half twee tot half vier ’s middags.