Druk koffiemoment in Heeze trekt veel bezoekers

Het koffiemoment van het Sociaal Team in Heeze heeft maandag veel mensen samengebracht. In de foyer van ’t Perron kwamen bekende én nieuwe bezoekers samen voor koffie, thee en gesprekken over dagelijkse onderwerpen. Extra stoelen moesten worden bijgeplaatst vanwege de grote opkomst.

Gevonden voor jou

Het Sociaal Team organiseerde het koffiemoment in het kader van de Week van de Ontmoeting. Deze week staat in het teken van samenkomen en activiteiten die inwoners met elkaar verbinden. Er was geen vast programma, maar het informele contact stond centraal.

Bezoekers spraken onder meer over gezond ouder worden, maar ook over gewone dagelijkse zaken. Naast inwoners van Heeze waren ook medewerkers van het Sociaal Team aanwezig om mee te praten en vragen te beantwoorden. Wethouder Maaike van Breugel-Smolders, verantwoordelijk voor welzijn en zorg, sloot eveneens aan en ging met verschillende aanwezigen in gesprek.

Ontmoeting en verbinding

Het koffiemoment wordt meerdere keren per jaar georganiseerd. Het biedt inwoners de mogelijkheid om nieuwe mensen te leren kennen en een praatje te maken. Deze editie was extra speciaal door de koppeling met de Week van de Ontmoeting, waarin op diverse locaties in de regio activiteiten plaatsvinden.

Het Sociaal Team benadrukt dat deze bijeenkomsten vooral bedoeld zijn om mensen met elkaar te verbinden. De laagdrempelige sfeer zorgt ervoor dat iedereen zich welkom voelt, ongeacht leeftijd of achtergrond.