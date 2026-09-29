Valkenswaard helpt ouderen bij valpreventie

In Valkenswaard hebben ruim 500 ouderen deelgenomen aan bijeenkomsten over valpreventie. De wijkgerichte aanpak ‘Ik Sta Sterk’ bereikt sinds 2025 thuiswonende 65-plussers en biedt hen praktische ondersteuning. Tijdens de Week van de Valpreventie, tot en met 4 oktober, vraagt de gemeente extra aandacht voor het thema.

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Vallen kan grote gevolgen hebben, zoals lichamelijk letsel en onzekerheid. Daarom richt Valkenswaard zich op het verminderen van valrisico’s bij ouderen. De aanpak combineert informatiebijeenkomsten, screenings en gerichte ondersteuning. Wie zijn persoonlijke valrisico wil kennen, kan een beoordeling laten uitvoeren.

Op basis van de screenings ontvangen deelnemers advies dat past bij hun situatie. Dit varieert van beweegprogramma’s zoals In Balans of Otago tot andere interventies. Sinds de start in 2025 hebben ruim 400 ouderen zich laten screenen en rondde een groot deel succesvol een programma af. De laatste groepen zijn in september begonnen en maken dit jaar hun traject af.

Succesvolle samenwerking

De gemeente werkt samen met lokale fysiotherapeuten, ergotherapeuten, apothekers en andere zorgpartners. Deze samenwerking speelt een belangrijke rol bij het succes van ‘Ik Sta Sterk’. De gemeente waardeert de inzet van alle betrokken professionals en blijft valpreventie ook na 2026 een speerpunt maken.

De resultaten zijn hoopgevend: bijna alle deelnemers voelen zich zekerder en bewegen meer. Daarnaast weet het merendeel beter hoe ze zelf vallen kunnen voorkomen. Het programma wordt door 93 procent van de deelnemers aanbevolen.

Extra aandacht voor speciale groepen

‘Ik Sta Sterk’ richt zich ook op specifieke doelgroepen, zoals mensen met een visuele beperking. Op 20 november wordt tijdens een bijeenkomst in het Oogcafé praktische informatie gedeeld over valpreventie. Dit is onderdeel van het maatwerk dat de gemeente biedt om iedereen zo goed mogelijk te ondersteunen.

Hoewel nieuwe screenings momenteel niet mogelijk zijn, blijft Valkenswaard inwoners informeren via haar website. Zo kunnen ouderen zelf aan de slag met valpreventie door regelmatig te bewegen, gezond te eten en hun woonomgeving veiliger te maken.