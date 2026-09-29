Gemeente Veldhoven plaatst ruim 300 bladkorven voor herfstblad

Vanaf 5 oktober plaatst de gemeente Veldhoven ruim 300 bladkorven voor gevallen herfstblad. Deze korven blijven tot eind december staan en worden wekelijks geleegd.

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Om het herfstblad op te ruimen, zet de gemeente van 5 tot en met 9 oktober bladkorven neer. Het gaat om meer dan 300 korven die verspreid worden over de gemeente.

Inwoners kunnen het gevallen blad in de korven kwijt. De gemeente zorgt ervoor dat deze ongeveer één keer per week worden geleegd. Het opruimen van bladeren is belangrijk om verstoppingen in waterafvoer en gladheid door natte bladeren te voorkomen.

Korven verdwijnen eind december

De bladkorven blijven tot eind december staan. Tegen die tijd is het meeste blad van de bomen gevallen en worden de korven weer weggehaald.

Met deze maatregel hoopt de gemeente het opruimen van herfstblad eenvoudiger te maken voor de inwoners.