Extra lange opening kinderboerderij De Hazewinkel op Dierendag

Kinderboerderij De Hazewinkel opent op 4 oktober extra lang voor Dierendag.

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Kinderboerderij De Hazewinkel viert Werelddierendag met een speciale openingsdag. Op zondag 4 oktober zijn bezoekers welkom van half tien 's ochtends tot half vijf 's middags. Tijdens deze dag kunnen jong en oud genieten van een gezellige sfeer en diverse activiteiten.

De kinderboerderij biedt een uitgelezen kans om de dieren van dichtbij te ontmoeten. Van geiten tot konijnen, er is voor iedereen wat te zien. Het evenement is geschikt voor gezinnen, maar ook voor dierenliefhebbers die meer willen leren over het verzorgen van boerderijdieren.

Toegang gratis

De toegang tot de kinderboerderij is gratis, wat het evenement toegankelijk maakt voor een breed publiek. De Hazewinkel hoopt met de verlengde openingstijden zoveel mogelijk bezoekers de kans te geven om Dierendag te komen vieren.