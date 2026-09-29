Koopstromenonderzoek gestart in Waalwijk

Inwoners van Waalwijk, Sprang-Capelle en Waspik kunnen vanaf vandaag deelnemen aan het Koopstromenonderzoek 2026. Het onderzoek brengt het winkelgedrag in kaart, zoals hoe vaak mensen bepaalde winkelgebieden bezoeken en waar ze horeca bezoeken. De resultaten worden begin 2027 verwacht.

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De gemeente Waalwijk wil met het Koopstromenonderzoek een beter inzicht krijgen in het koopgedrag van inwoners. Dit gaat niet alleen over waar mensen iets kopen, maar ook over hoe vaak ze verschillende winkelgebieden bezoeken, waarom ze voor bepaalde winkels kiezen en hoe ze daar naartoe reizen.

Het onderzoek kijkt daarnaast naar online bestellingen en de ervaringen met het aanbod, de bereikbaarheid en de omgeving van winkelgebieden. Ook horeca-bezoeken worden meegenomen. Het doel is om met de informatie betere keuzes te maken over winkels, horeca en voorzieningen in Waalwijk, Sprang-Capelle en Waspik.

Onderzoek voor brede doelgroep

Om een betrouwbaar beeld te krijgen, is het belangrijk dat inwoners van verschillende leeftijden, huishoudens en woonplaatsen meedoen. Inwoners met een uitnodigingsbrief kunnen via een persoonlijke code deelnemen. Wie geen brief heeft ontvangen, kan ook meedoen via een speciale vragenlijst.

Het onderzoek wordt uitgevoerd door Movares en Ipsos I&O. De antwoorden van deelnemers blijven vertrouwelijk en worden niet herleid naar individuele personen. De belangrijkste resultaten van het onderzoek worden naar verwachting begin 2027 bekendgemaakt.