Lars (14) bouwt Efteling-attractie Danse Macabre na: 'Kunnen zes mensen in'

Een decor bouwen, staal lassen en elektronica programmeren. De meeste volwassenen hebben er hun handen vol aan, maar Lars Janssen (14) uit Oostrum kan het allemaal. In de achtertuin werkt hij aan een eigen versie van de populaire Efteling-attractie Danse Macabre. Geen schaalmodel voor op tafel, maar een echte attractie waar straks zes mensen tegelijk in kunnen.

Trots loopt Lars de tuin in. Achter een opzetzwembad staat een houten gebouw met daarin een grote stalen constructie. "Ik ben in maart begonnen met de bouw van de attractie. Daarvoor heb ik eerst het houten frame gemaakt. Daarna konden er planken tegenaan en het dak erop. Aan de binnenkant heb ik een gat gegraven om daar beton in te storten." Al die voorbereidingen waren nodig om in de zomer aan de slag te gaan met de stalen constructie voor het ritsysteem. "Dat heb ik helemaal zelf ontworpen en gebouwd", vertelt hij. "Veel kennis om dit te bouwen komt van video's op YouTube. Ik zag dat en dacht dat ik dat wel zelf zou kunnen. En dat kon, zo bleek."

Lars aan de slag met zijn stalen constructie (foto: Tom Berkers).

Lars is geboren in Boxmeer en zit in het derde leerjaar van het vmbo, waar hij technische vakken volgt. "Daar leer ik onder andere over lassen en elektrotechniek. Dat combineer ik met aandrijftechniek. Er komt achter de schermen ook echt een bedieningssysteem, zoals de echte heeft. Alles gaat straks automatisch, ook het starten, stoppen en de beugels."

Vader John kijkt op een afstandje vol bewondering toe. "Ik ben zeker trots. Als hij een idee heeft, dan voert hij dat meestal ook uit. En als wij denken met een oplossing te komen, heeft hij dat vaak zelf al bedacht. Hij heeft de twee rechterhanden niet van ons", lacht hij. "We kunnen wel wat, maar dit niet."

"Dat maakt bijna niemand mee."

Volgens John begon de fascinatie jaren geleden al. "Ik nam hem vroeger vaak mee naar kermissen en attractieparken. Als hij in een attractie zat, dan was hij vooral geïnteresseerd in hoe het werkt. Hij bouwde op zijn kamer alles na van de Efteling met lego."

Achter de schermen is de techniek zichtbaar (foto: Tom Berkers).

Het was dan ook een bijzonder moment toen de Efteling Lars uitnodigde om naar de échte Danse Macabre te komen kijken. "Ik heb onder de echte schijf mogen kijken. Daar hebben ze mij de technieken uitgelegd. Dat was echt supergaaf. Dat maakt bijna niemand mee."

De attractie achterin de tuin (foto: Tom Berkers).

In de technische ruimte van zijn attractie hangt een planbord vol klussen die nog moeten gebeuren voordat er echt mensen in kunnen. "Er moet nog veel gedaan worden. Ik wil alles zo maken dat de attractie automatisch op muziek werkt." Niet alleen de techniek krijgt aandacht. Ook de sfeer van Danse Macabre moet straks herkenbaar zijn. Voor de binnenkant gebruikt Lars piepschuim, net zoals de Efteling vroeger deed bij het Spookslot. "En de buitenkant moet nog gemetseld worden, zodat het er echt uitziet als de abdij in de Efteling."

"In het begin wist ik niet zeker of dit zou gaan lukken."

Als alles volgens plan gaat, hoopt Lars dat de attractie begin of halverwege volgend jaar af is. "Ik ben best wel trots op wat er nu staat. Nu het decor al een beetje gemaakt is, zie je echt dat het Danse Macabre wordt. Ik ben ook heel blij dat de attractie werkt. In het begin wist ik niet zeker of dit zou gaan lukken." Zijn droom voor later weet hij al. "Ik zou graag engineer worden. Misschien bij de Efteling, misschien voor mezelf. Attracties ontwerpen, bouwen en onderhouden. Dat lijkt me het mooiste dat er is."