Helmond vestigt voorkeursrecht op Automotive Campus

De gemeente Helmond heeft een voorkeursrecht gevestigd op vier percelen aan de Oostzijde van de Automotive Campus. Dit betekent dat eigenaren deze grond eerst aan de gemeente moeten aanbieden als ze willen verkopen.

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Het voorkeursrecht is gevestigd op percelen met een gezamenlijke oppervlakte van ruim 38.000 vierkante meter. De gemeente wil hier een intensiever gebruik realiseren, gericht op de Automotive-sector. Denk daarbij aan start-ups, scale-ups en mogelijk onderwijs met bijbehorende faciliteiten. Deze plannen verschillen van het huidige gebruik van de grond.

Met dit voorkeursrecht kan Helmond de regie behouden over de ontwikkeling van het gebied. Het voorkomt dat andere partijen de plannen van de gemeente zouden kunnen verstoren. Vanaf de inschrijving in het Kadaster, die binnen vier dagen na bekendmaking moet plaatsvinden, treedt het recht in werking.

De beschikking en bijbehorende documenten zijn vanaf 30 september 2026 zes weken lang kosteloos in te zien in het Huis voor de Stad aan de Weg op den Heuvel 35 in Helmond. Een afspraak maken is hiervoor nodig.