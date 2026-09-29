Prijzen graf verlengen lopen flink uiteen in Brabant: van 509 tot 1558 euro

Wie het graf van een dierbare wil houden, moet daar in Brabant de portemonnee voor trekken. Hoe diep, hangt sterk af van je gemeente. Tien jaar grafverlenging kost in Moerdijk 1558 euro, in Land van Cuijk 509 euro. Dat blijkt uit onderzoek van opleidingsinstituut Laudius.

In onze provincie kost het verlengen van een eenpersoonsgraf gemiddeld 940 euro voor tien jaar. Dat is minder dan het landelijk gemiddelde van 1288 euro. Laudius legde voor het onderzoek de tarieven van 2026 van gemeentelijke begraafplaatsen naast elkaar. Daarbij zijn de meeste Brabantse gemeenten bekeken.

Moerdijk het duurst

In Moerdijk betaal je 1558 euro, in Boxtel 1292 euro en in Steenbergen 1284 euro. En dat terwijl je in Land van Cuijk maar 509 euro betaalt, in Rucphen 556 euro en in Bergeijk 600 euro.

Hoe kunnen de tarieven zo ver uit elkaar liggen? Volgens Laudius komt dat door de grondprijs, de ligging van de begraafplaats en het onderhoud. Die kosten verschillen per gemeente en dat zie je terug in het tarief.

De bedragen in het onderzoek zijn onder meer gebaseerd op de kosten voor het verlengen van het grafrecht en verplichte onderhoudskosten. Per gemeente is de goedkoopste optie berekend. De hoge kosten kunnen voor bijna de helft van de Nederlanders een reden zijn om een graf op te geven, blijkt ook uit het onderzoek.