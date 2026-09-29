Officieel hondenlosloopgebied bij Galderse Meren

Bij de Galderse Meren komt van 1 oktober tot 1 april een officieel hondenlosloopgebied.

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Honden mogen straks vrij rondlopen bij de Galderse Meren, maar alleen buiten het recreatieseizoen. Het gebied bij parkeerplaatsen P1 en P2 aan de Moerstraat is hiervoor aangewezen. De gemeente Breda komt hiermee tegemoet aan een wens uit de regio.

Inwoners van Breda hebben aangegeven graag een plek te willen waar honden los kunnen lopen en zwemmen. Het nieuwe gebied biedt hiervoor ruimte en zorgt tegelijkertijd voor duidelijke afspraken. Zo blijven de Galderse Meren een fijne plek voor alle bezoekers, zoals wandelaars, sporters en gezinnen.

Goede balans

De losloopzone is bewust beperkt tot het gebied bij de twee parkeerplaatsen, zodat overlast voor omwonenden zoveel mogelijk wordt voorkomen. Daarnaast blijft de ecologische zone rond de meren beschermd. Buiten dit afgebakende gebied moeten honden aangelijnd blijven en geldt een opruimplicht voor hondenbezitters.

De gemeente zal actief controleren op naleving van deze regels. Met deze aanpak hoopt Breda een goede balans te vinden tussen de belangen van hondenbezitters, natuurbehoud en recreanten.