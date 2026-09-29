Lokale Veteranendag Steenbergen draait om weerbaarheid en ontmoeting

Op vrijdag 30 oktober organiseert Stichting Veteranen Steenbergen de Lokale Veteranendag. Het thema van deze editie is weerbaarheid, met aandacht voor noodsituaties en het versterken van de gemeenschap.

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De Lokale Veteranendag in Steenbergen staat dit jaar in het teken van weerbaarheid. Stichting Veteranen Steenbergen (VeSt) wil hiermee benadrukken hoe belangrijk de rol van veteranen kan zijn bij het ondersteunen van de gemeenschap, bijvoorbeeld tijdens langdurige stroomuitval of andere crisissituaties. Ook preventief kunnen veteranen bijdragen aan een betere voorbereiding van inwoners.

Tijdens de bijeenkomst zal vice-admiraal b.d. Boudewijn Boots, voormalig Inspecteur-Generaal van de Krijgsmacht, een presentatie geven over het thema weerbaarheid. Daarnaast deelt Team Veiligheid van de gemeente hoe zij zich voorbereiden op mogelijke noodsituaties.

Informele ontmoeting

Naast het serieuze thema is er ook volop ruimte voor ontmoeting. Veteranen kunnen elkaar weer zien, ervaringen delen en herinneringen ophalen, zonder verplichtingen. VeSt benadrukt dat het vooral draait om "gewoon samen zijn". Als blijk van waardering is er een speciale kortingsactie voor alle aanwezige veteranen.

Blauwe hap en ceremonie

Burgemeester Ruud van den Belt, zelf ook veteraan, zal de gasten welkom heten. Het programma bevat verder een verrassingsoptreden en sluit af met de traditionele "Blauwe Hap", voorafgegaan door de "Missing man table" ceremonie.

Veteranen die willen deelnemen, kunnen zich tot 5 oktober aanmelden. Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met het kabinet van de burgemeester.