Bladkorven geplaatst op 130 plekken in Nuenen

Vanaf deze week staan er ongeveer 130 bladkorven verspreid door Nuenen. De korven zijn bedoeld voor het verzamelen van bladeren en worden wekelijks geleegd. In december worden ze weer weggehaald.

Gevonden voor jou

De gemeente Nuenen heeft deze week tijdelijke bladkorven neergezet op 130 locaties. De korven zijn alleen bedoeld voor bladafval. Takken, snoeiafval en ander tuinafval mogen niet in de korven worden gegooid. Het ingezamelde bladafval wordt apart verwerkt.

De bladkorven worden iedere week geleegd volgens een vaste route. Tijdens het legen controleert de gemeente of er geen ander afval in de korven zit. Bij verkeerd gebruik kan een waarschuwing worden geplaatst en bij herhaling kan de korf worden verwijderd.

Verplaatsen en verwijderen

Soms verplaatst of verwijdert de gemeente een bladkorf. Dit gebeurt bijvoorbeeld als voertuigen er niet goed bij kunnen, de korf verkeerd wordt gebruikt of bijna niet wordt gebruikt. Medio december worden alle korven weggehaald. Daarna mag op die plekken geen bladafval meer worden neergelegd.

Na het verwijderen van de bladkorven kunnen inwoners op dezelfde locaties hun kerstboom kwijt. De gemeente haalt de bomen één keer op in de week van 11 januari 2027. Inwoners kunnen hun kerstboom op 9 en 10 januari neerleggen op een plek waar eerder een bladkorf heeft gestaan.