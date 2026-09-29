Oud- en Nieuw-Vossemeer werken aan nieuwe verbinding

Oud- en Nieuw-Vossemeer willen hun historische band versterken. Twee nieuwe objecten moeten de verbondenheid tussen de dorpen zichtbaar maken en een nieuwe beleving bieden. Inwoners kunnen op zaterdag 10 oktober ideeën en herinneringen delen tijdens speciale bijeenkomsten.

Gevonden voor jou

De dorpen Oud-Vossemeer en Nieuw-Vossemeer hebben een lange gezamenlijke geschiedenis. Ze zijn niet alleen verbonden door hun namen, maar ook door historische elementen zoals de voormalige veerverbinding en de Linie van de Eendracht. Generaties lang delen inwoners verhalen, herinneringen en ontmoetingen die de band tussen de dorpen versterken.

Om deze historische verbondenheid opnieuw onder de aandacht te brengen, worden twee nieuwe objecten ontworpen. Deze zullen verwijzen naar het verleden, maar ook een symbolische verbinding vormen voor de toekomst. De locaties van de voormalige veerpont worden daarbij centraal gesteld.

Inwoners delen verhalen

Op zaterdag 10 oktober krijgen inwoners de kans om mee te denken over de plannen. Er zijn twee participatiemomenten: van half één tot twee uur ’s middags aan de Veerweg in Nieuw-Vossemeer en van half drie tot vier uur ’s middags aan de Haven in Oud-Vossemeer. Beide bijeenkomsten zijn vrij toegankelijk en gericht op het ophalen van persoonlijke verhalen en ideeën.

Tijdens de bijeenkomsten kunnen bezoekers kennismaken met het ontwerp en de achterliggende gedachten. Bureau GlasGroen en medewerkers van de gemeente staan klaar om uitleg te geven en vragen te beantwoorden. Inwoners worden aangemoedigd om oude foto’s, herinneringen en verhalen mee te nemen die een waardevolle bijdrage kunnen leveren aan het project.

Van verleden naar toekomst

Met de nieuwe objecten wordt voortgebouwd op een verbinding die al eeuwen bestaat. Ze moeten niet alleen het historische verhaal van de Linie van de Eendracht zichtbaar maken, maar ook ruimte bieden voor een nieuwe beleving van het landschap en de gedeelde geschiedenis.

De participatiemomenten zijn bedoeld om inwoners te informeren en te betrekken bij het project. Iedereen die zich verbonden voelt met Oud-Vossemeer of Nieuw-Vossemeer wordt uitgenodigd om mee te praten en verhalen te delen.