Raadsbijeenkomsten in Nuenen op 1 en 8 oktober

In Nuenen vinden op 1 en 8 oktober beeldvormende raadsbijeenkomsten plaats. Deze starten om half acht ’s avonds in de raadzaal van Het Klooster Temporalis. Belangstellenden zijn welkom op de publieke tribune.

Gevonden voor jou

De bijeenkomsten bieden inwoners van Nuenen de kans om mee te luisteren naar diverse onderwerpen die op de agenda staan. Op donderdag 1 oktober worden onder andere ruimtelijke ontwikkelingen in Gerwen en Nederwetten besproken. Daarnaast is er aandacht voor de heroriëntatie van projecten rond leefbaarheid en bereikbaarheid en de gemeentebegroting.

Op donderdag 8 oktober staat de stand van zaken rondom een asielzoekerscentrum op het programma. Verder wordt die avond gesproken over evenementenbeleid en de visie hierop. Ook komt het concept-accommodatiebeleid voor de komende jaren aan bod. Tijdens dit laatste onderwerp kunnen inwoners zich aanmelden om in te spreken.

Wat houdt informerend in?

Informerende bijeenkomsten zijn bedoeld om de gemeenteraad te voorzien van uitleg en achtergrondinformatie. Er worden geen besluiten genomen. Bij beeldvormende sessies krijgt de raad een duidelijker beeld van de situatie en toekomstplannen, waarbij soms inspraak mogelijk is.