Kinderboekenweek in Heeze met workshops en speurtocht

Bibliotheek Heeze organiseert van 30 september tot en met 11 oktober allerlei activiteiten voor de Kinderboekenweek. Met het thema ‘Spot aan!’ kunnen kinderen genieten van schrijfworkshops, voorleesmomenten, een speurtocht en een schrijfwedstrijd.

Gevonden voor jou

Kinderen van 8 tot en met 12 jaar krijgen de kans om hun creatieve schrijfvaardigheden te ontwikkelen tijdens de workshop ‘Personages verzinnen’. Hier bedenken ze zelf personages en brengen die tot leven met theater en drama. Deze workshop vindt plaats op donderdag 1 oktober van half vier tot vijf uur ’s middags in Bibliotheek Heeze.

Ook jongere kinderen kunnen deelnemen aan leuke activiteiten. Op woensdag 7 oktober om half elf ’s ochtends is er een voorleesmoment voor kinderen van 0 tot 4 jaar, waar ze samen met (groot)ouders kunnen luisteren, spelen en boeken uitzoeken. Later die dag wordt er voorgelezen aan basisschoolkinderen: om twee uur voor groep 3 en 4 en om drie uur voor groep 1 en 2. Voor deze activiteiten is aanmelden niet nodig en deelname is gratis.

Speurtocht en schrijfwedstrijd

Gedurende de Kinderboekenweek kunnen kinderen deelnemen aan een speurtocht in de bibliotheek. Ze zoeken stickers, beantwoorden vragen en ontdekken een geheim woord. Wie het formulier invult, ontvangt een stickervel en maakt kans op een prijzenpakket.

Daarnaast kunnen kinderen uit groep 1 tot en met 8 meedoen aan een schrijfwedstrijd. Ze mogen een verhaal, gedicht, strip of ander creatief werk maken van maximaal één A4 rond het thema ‘Spot aan!’. De inzendingen worden tentoongesteld in de bibliotheek en de beste creaties winnen een prijs. Inleveren kan tot en met woensdag 14 oktober bij de bibliotheek of via e-mail.

De Kinderboekenweek begint feestelijk in Bibliotheek Leende. Kinderen en ouders kunnen daar op woensdag 30 september kennismaken met het kinderboek ‘Familie Flatus en de verdwenen gouden verf’, gepresenteerd door Woutrie Verduijn en Rob Scheepers.