Adelaartlaan in Geldrop wordt vernieuwd

De Adelaartlaan in Geldrop wordt volledig vernieuwd en krijgt een Blauwe Ader, een systeem om regenwater beter af te voeren.

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De gemeente Geldrop-Mierlo start binnenkort met een grote reconstructie van de Adelaartlaan. Naast een nieuwe inrichting van de straat wordt een zogenoemde Blauwe Ader aangelegd. Dit systeem is bedoeld om regenwater op te vangen en af te voeren, waardoor de kans op wateroverlast bij hevige regen wordt verkleind.

Het project omvat meer dan alleen de aanleg van de Blauwe Ader. Ook de riolering, bestrating en groenvoorzieningen worden vernieuwd. De openbare ruimte krijgt een opknapbeurt, met als doel een veiliger, groenere en beter klimaatbestendige woonomgeving te creëren.

Werkzaamheden in fases

De werkzaamheden zijn omvangrijk en worden in verschillende fasen uitgevoerd. Naar verwachting neemt het project ongeveer één jaar in beslag. Vooral bewoners van het achterste deel van de Adelaartlaan, vanaf de bocht bij de flats, kunnen langere tijd hinder ondervinden.

Tijdens de werkzaamheden kan de bereikbaarheid van woningen tijdelijk veranderen. Het kan voorkomen dat auto’s niet voor de deur geparkeerd kunnen worden. Waar nodig worden tijdelijke routes voor lopen en parkeren aangegeven om de overlast te beperken. Bewoners worden vooraf geïnformeerd over veranderingen.

Updates voor bewoners

De gemeente houdt betrokkenen op de hoogte van de planning, de verschillende fasen en wijzigingen in de bereikbaarheid. Direct betrokken bewoners krijgen informatie over het verloop van het project, zodra deze beschikbaar is.