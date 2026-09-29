Geldrop-Mierlo werkt aan nieuwe regels voor woonwagenstandplaatsen

De gemeente Geldrop-Mierlo wil nieuwe regels voor de verdeling van woonwagenstandplaatsen. De huidige werkwijzen verschillen per locatie, wat voor onduidelijkheid zorgt. Samen met woonwagenbewoners wordt gewerkt aan één set duidelijke en eerlijke regels. Deze moeten passen bij de woonwagencultuur en het samenleven in familieverband.

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Op dit moment hanteert Geldrop-Mierlo verschillende methodes bij het toewijzen van woonwagenstandplaatsen. In Mierlo is er een wachtlijst, terwijl in Geldrop coöptatie wordt toegepast. Bij coöptatie hebben bewoners van de locatie een belangrijke stem in de keuze van een nieuwe huurder. Beide systemen hebben voor- en nadelen, maar zorgen soms ook voor onduidelijkheid.

De gemeente heeft vijf woonwagenlocaties: één in Geldrop en vier in Mierlo. Het doel is om één uniforme werkwijze te ontwikkelen voor alle locaties. Zo wordt duidelijk welke rol familiebanden spelen en waarom iemand wel of niet in aanmerking komt voor een standplaats. Een standplaats is eigendom van de gemeente of een woningcorporatie, terwijl de woonwagen zelf eigendom is van de bewoner.

Bewoners denken mee

Woonwagenbewoners worden betrokken bij het opstellen van de nieuwe regels. Sinds begin 2026 werkt een klankbordgroep met vertegenwoordigers van alle locaties aan het beleid. Deze groep komt iedere zes weken bijeen. De gemeente gebruikt bestaande regels van woningcorporatie Wooninc. als basis, maar wil vooral dat de regels in de praktijk goed werken.

Ook juridische vraagstukken spelen een rol. Bijvoorbeeld wat er gebeurt met een standplaats na het overlijden van een huurder. Kan een familielid de huur overnemen, en onder welke voorwaarden? Om dit goed te regelen, schakelt de gemeente een notaris in. Volgens wethouder Fiona Bijl is zorgvuldigheid belangrijk, zeker bij situaties die grote gevolgen kunnen hebben voor families.

Hoe verder

De komende periode werkt de gemeente het voorstel voor de nieuwe regels verder uit. De klankbordgroep bespreekt dit opnieuw na uitleg van de notaris. Vervolgens gaan de vertegenwoordigers van de locaties in gesprek met bewoners om reacties en vragen op te halen. Uiteindelijk wordt het beleid juridisch vastgelegd.

De gemeente benadrukt dat het proces tijd kost, omdat de regels jarenlang impact hebben op bewoners en families. Het doel is om duidelijke richtlijnen op te stellen die zowel praktisch als rechtvaardig zijn en rekening houden met de woonwagencultuur.