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Marechaussee mag vanaf donderdag vaker controleren bij Belgische grens

De marechaussee voerde in augustus grenscontroles uit op de A67 bij Bladel (foto: ANP).
De marechaussee voerde in augustus grenscontroles uit op de A67 bij Bladel (foto: ANP).

Wie donderdag in de buurt van de grens met België komt, kan sneller de marechaussee tegenkomen. Vanaf die dag krijgt de marechaussee meer ruimte om iedereen in de grensstreek te controleren.  Deze maatregel is genomen om illegale migratie tegen te gaan. Ook zou het bijdragen aan de bestrijding van grensoverschrijdende criminaliteit, waaronder mensensmokkel.

Profielfoto van Silke Bertens
Geschreven door
Silke Bertens

De marechaussee mag controleren in een gebied tot 20 kilometer vanaf de grens. Op wegen en vaarwegen mogen controles langer duren. Ook mag de marechaussee meer treinen en vluchten meenemen in de controles. Dat laat de Koninklijke Marechaussee weten.

Gerichte controles
Niet iedereen die vanuit België Nederland binnenkomt, wordt gecontroleerd. De controles zijn gericht: de marechaussee kijkt naar de informatie die er is en naar de risico's die ze inschat. Op basis daarvan bepaalt ze waar en wanneer ze controleert, en wie of welk voertuig ze controleert.

De controles zijn op wegen in het grensgebied, in internationale treinen en op Europese vluchten die in Nederland aankomen. Zo wil Nederland migratie zonder geldige documenten en smokkel van mensen over de grens aanpakken.

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