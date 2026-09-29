Gemeenteraad Sint-Michielsgestel buigt zich over woningen en begroting

De gemeenteraad van Sint-Michielsgestel bespreekt in oktober en november verschillende onderwerpen. Op de agenda staan onder meer woningbouw in Berlicum, het beleidsplan van de GGD en de begroting voor 2027. Inwoners kunnen de vergaderingen bijwonen en inspreken tijdens de commissievergadering.

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In oktober en november staan er meerdere bijeenkomsten gepland van de gemeenteraad van Sint-Michielsgestel. Zo is er op 7 oktober een raadsinformatieavond met onderwerpen als energiesystemen van de toekomst en het project Bopa De Ploeg III, dat de bouw van 26 woningen in Berlicum betreft. Deze woningen zijn een mix van sociale huur, betaalbare koop en dure koop.

Op 14 oktober volgt een informatieavond over de begroting van 2027, waarin vooruit wordt gekeken naar de doelen en kosten van de gemeente. De commissievergadering vindt plaats op 28 oktober en begint om zeven uur ’s avonds. Raadsvergaderingen staan gepland op 4 en 11 november, waarbij op de laatste datum algemene beschouwingen en de begroting centraal staan. Deze vergadering start al om zes uur.

Belangrijke onderwerpen

Naast woningbouw en de begroting bespreekt de gemeenteraad ook het beleidsplan van de GGD Hart voor Brabant. Dit plan vormt de basis voor de werkzaamheden van de GGD in de periode 2027-2030. Daarnaast buigt de raad zich over een voorstel van de Veiligheidsregio Brabant-Noord om deel te nemen aan een landelijke stichting voor coördinatie, een agendapunt dat als hamerstuk wordt behandeld.

Ook de tweede bestuursrapportage van 2026 komt aan bod. In deze rapportage wordt bekeken of de doelen van dit jaar worden gehaald en of er afwijkingen zijn in de planning.

Publieke deelname

Alle vergaderingen zijn openbaar en vinden plaats in het gemeentehuis Meander aan het Meanderplein in Sint-Michielsgestel. Inwoners kunnen plaatsnemen op de publieke tribune. Tijdens de commissievergadering kunnen zij maximaal vijf minuten inspreken over een agendapunt of een ander onderwerp dat zij onder de aandacht willen brengen.

De agenda’s en vergaderstukken zijn uiterlijk een week voor de bijeenkomsten beschikbaar op de website van de gemeenteraad. De raad begint standaard om acht uur ’s avonds, behalve op 28 oktober en 11 november, wanneer de vergaderingen eerder starten.