Mysterieuze zwarte drone vliegt boven ASML: dit is waarom

De zwarte drone die al maanden meerdere keren per dag boven het terrein van chipmachinefabrikant ASML in Veldhoven vliegt, is van het bedrijf zelf. ASML test of een drone kan helpen bij de beveiliging. Op de website dronegezien.nl kwamen in augustus en september meerdere meldingen binnen van een zwarte drone boven ASML aan De Run.

Uit navraag bij ASML blijkt dat het om een tijdelijke proef gaat. "Deze drone wordt tijdelijk ingezet als aanvulling op onze bestaande beveiliging door beveiligingsmedewerkers", laat een woordvoerder weten. "We willen onze beveiliging optimaal houden. Dit is een proef om te kijken of dit iets voor ons is." De proef eindigt op 30 oktober. Brief aan buurt

Vierhonderd bewoners en bedrijven in de buurt kregen eerder een brief van ASML met uitleg over de proef. "De drone heeft een camera om het ASML-terrein te kunnen bekijken. Deze camera is zo ingesteld dat alleen het proefgebied op het ASML-terrein in beeld komt." In de brief benadrukt ASML dat de camera niet gericht is op woningen of bedrijven in de buurt. "Alleen bevoegde beveiligingsmedewerkers hebben toegang tot het systeem en eventuele camerabeelden. De drone, het dronesysteem en de gebruikte software maken tijdens deze proef geen gebruik van kunstmatige intelligentie."

Chipmachinefabrikant ASML in Veldhoven (foto: ASML).

"De drone vliegt alleen op bepaalde momenten van de dag en steeds voor een korte periode", schrijft ASML. 's Avonds wordt er weinig gevlogen. 's Nachts en in het weekend gaat de drone alleen de lucht in als er een incident is. Het bedrijf waarschuwt ook dat de drone te horen kan zijn. "Zoals iedere drone produceert ook deze drone geluid. De inzet blijft echter binnen de geldende wettelijke geluidsnormen." Goedkeuring gekregen

Het terrein van ASML ligt in de Control Zone: een gebied van 15 kilometer rond vliegbasis Eindhoven en Eindhoven Airport. Vliegen met een drone is daar verboden, tenzij daar uitdrukkelijk toestemming voor is. Volgens ASML heeft de Inspectie Leefomgeving en Transport een vergunning afgegeven voor de proef. Ook de Militaire Luchtvaartautoriteit, die verantwoordelijk is voor het luchtruim rond Eindhoven Airport, gaf goedkeuring.

Een drone ter illustratie (foto: Omroep Brabant).

De meldingen op dronegezien.nl gaan volgens de woordvoerder niet over andere, onbekende drones. "Die drone is van ons geweest. Als het andere drones zijn, komen er andere dynamieken in werking." Zijn er ooit verdachte drones boven ASML gezien? "Niet dat ik weet." Driehonderd beveiligers

ASML is zwaar beveiligd. Het bedrijf heeft driehonderd beveiligingsmedewerkers, van mensen die de systemen beschermen tegen cyberaanvallen tot beveiligers die het terrein bewaken. Een extern bureau zoekt nog meer beveiligers voor ASML. Zij moeten "bedrijfsrisico's voorkomen, zoals inbraak, ongewenste toegang en bedrijfsspionage". De drone kan hen daarbij helpen.

Een kaartje met het gebied dat door de drone in de gaten gehouden wordt (afbeelding: bewonersbrief ASML).