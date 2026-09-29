Nieuwe openbare laadpalen in Oisterwijk en omgeving

De gemeente Oisterwijk breidt het netwerk van openbare laadpalen uit. Bewoners en bezoekers kunnen hun elektrische auto straks opladen op nieuwe locaties. Inwoners in de buurt van deze plekken zijn hierover per brief geïnformeerd.

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Om tegemoet te komen aan de groeiende vraag naar laadmogelijkheden, worden binnenkort nieuwe openbare laadpalen geplaatst op verschillende plekken binnen de gemeente. Bij het kiezen van de locaties is rekening gehouden met verkeersveiligheid, ruimte voor voetgangers, behoud van groen en aansluiting op het elektriciteitsnet.

Bij elke laadpaal worden twee parkeerplaatsen toegewezen voor elektrische auto's die aan het opladen zijn. Alleen voertuigen die daadwerkelijk zijn aangesloten op de laadpaal mogen hier parkeren.

Proef zonder gereserveerde plekken

Daarnaast voert de gemeente samen met energiebedrijf Vattenfall een proef uit met laadpalen zonder gereserveerde parkeerplaatsen. Deze pilot loopt van 1 augustus 2026 tot en met 31 januari 2027. Op zes locaties in Oisterwijk, Moergestel en Haaren worden laadpalen geplaatst die door alle auto's gebruikt mogen worden, ook als ze niet aan het opladen zijn.

De proeflocaties zijn Donatus Haaren, Kruizenmunt Oisterwijk, Van Beugenkwartier Oisterwijk, Hopveld Moergestel, Drogerij Oisterwijk en Den Deel Oisterwijk. In plaats van officiële verkeersborden wordt er bij deze laadpalen een speciale laadtegel of een groen informatiebord geplaatst.

Verkeersbesluit voor laadpalen

Voor het plaatsen van de reguliere laadpalen neemt de gemeente een verkeersbesluit. Dit wordt gepubliceerd via de gemeentelijke bekendmakingen en samengevat in de Nieuwsklok. Na publicatie is het mogelijk om binnen zes weken bezwaar te maken.

Met deze uitbreiding hoopt de gemeente Oisterwijk het opladen van elektrische auto's voor zowel inwoners als bezoekers makkelijker te maken.