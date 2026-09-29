Nieuwe namen voor bouwprojecten in Gemert-Bakel

Het college van Gemert-Bakel heeft de namen van drie nieuwbouwprojecten vastgesteld. De plannen krijgen de namen Heerebosch III, Textielkwartier en Christoffelveld. De locaties liggen in Handel, Gemert en Elsendorp.

Gevonden voor jou

Het besluit is genomen op basis van adviezen van de werkgroep naamgeving openbare ruimte. Deze werkgroep heeft de namen voorgesteld, waarna het college deze heeft overgenomen en officieel vastgesteld.

In Handel wordt het nieuwbouwproject Heerebosch III gerealiseerd. Dit gebied krijgt straatnamen zoals Latakkers, die een lokale betekenis hebben.

Nieuwbouw in Gemert

In Gemert is het Textielkwartier benoemd, een verwijzing naar de textielgeschiedenis van de omgeving. Het Van den Ackerplein is één van de namen die onderdeel worden van dit plan.

Het Christoffelveld in Elsendorp krijgt straatnamen als Boerenapostel en Godefriduspad. Deze namen hebben een historische en culturele link met het dorp.

De tekeningen van de nieuwe situaties zijn inmiddels beschikbaar gesteld. Deze geven een duidelijk beeld van de indeling en de geplande bebouwing in de drie gebieden.