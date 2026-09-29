Einde salderingsregeling: bijeenkomst in Gemert

Op 6 oktober organiseert de gemeente Gemert-Bakel een bijeenkomst over de gevolgen van het einde van de salderingsregeling voor zonnepanelen. Energiecoach Henk van Breugel geeft uitleg en beantwoordt vragen.

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Vanaf januari 2027 stopt de salderingsregeling voor bezitters van zonnepanelen. Dit betekent dat je de opgewekte zonnestroom niet meer kunt wegstrepen tegen je verbruikte stroom, wat voor veel mensen een hogere energierekening kan opleveren. De gemeente Gemert-Bakel organiseert daarom een informatieve avond om inwoners te helpen met vragen over zonne-energie.

De bijeenkomst wordt geleid door energiecoach Henk van Breugel. Hij legt uit wat de veranderingen precies inhouden en hoe je het meeste uit je zelf opgewekte energie kunt halen. Daarnaast bespreekt hij de mogelijkheden van een thuisbatterij, een opslagapparaat waarmee je opgewekte zonne-energie kunt bewaren voor later gebruik. Vragen uit de zaal worden ook beantwoord.

De themabijeenkomst vindt plaats op 6 oktober in het gemeentehuis aan het Ridderplein in Gemert.