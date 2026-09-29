Gemert-Bakel zet in op biodiversiteit met maaien en begrazen

De tweede ronde van ecologisch maaien en begrazen is gestart in Gemert-Bakel. Het gaat om wadi’s, oevers en graslanden in het openbaar groen. Dit beheer moet de biodiversiteit behouden en verbeteren. Planten en dieren krijgen zo meer bescherming.

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In de maanden september en oktober zijn maaiers en grazers actief op verschillende plekken in Gemert-Bakel. Het ecologisch beheer wordt uitgevoerd met klein materieel, zodat kwetsbare flora en fauna in bloemrijke graslanden gespaard blijven. Dit moet ervoor zorgen dat de natuur in de gemeente zich beter ontwikkelt.

Tijdens deze najaarsronde blijven bepaalde delen begroeiing staan. Hier bloeien nog kruiden die insecten en vogels van voedsel voorzien. Ook bieden de stukken een schuilplaats voor dieren in de koude maanden. Vlinders gebruiken bijvoorbeeld de strooisellaag en planten om als eitje, pop of rups te overwinteren.

Natuur ook in eigen tuin

Naast de graslanden in het openbaar groen speelt ook de eigen tuin een rol in het verbeteren van biodiversiteit. In Gemert-Bakel zijn steeds meer vogelhuisjes en insectenhotels te zien. Bewoners hebben daarnaast enthousiast meegedaan aan een actie voor bomen en struiken.