Studenten TU Eindhoven vangen fijnstof met elektrische auto

Studenten van de TU Eindhoven hebben een elektrische auto ontwikkeld die tijdens het rijden fijnstof opvangt. Het voertuig, genaamd VENTRA, is ontworpen door studententeam TU/ecomotive. Hiermee willen ze het bewustzijn vergroten over fijnstof en de auto-industrie inspireren om verder te kijken dan alleen uitlaatgassen.

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VENTRA richt zich op een vorm van uitstoot die vaak minder aandacht krijgt: fijnstof afkomstig van banden, remmen en het wegdek. Hoewel elektrische auto’s geen uitlaatgassen produceren, kunnen ze juist meer fijnstof veroorzaken door hun hogere gewicht en krachtige acceleratie.

Elektrische lading

Het meest innovatieve aspect van de auto is het systeem dat fijnstof opvangt. Het voertuig gebruikt geen fysiek filter, maar geeft de deeltjes een elektrische lading. Hierdoor worden ze naar een geaard oppervlak geleid, waar ze blijven hechten. Dit systeem kan eenvoudig worden gereinigd met een stofzuiger of water en de opgevangen deeltjes kunnen zelfs worden hergebruikt.

Lichtgewicht ontwerp

Om de productie van fijnstof te verminderen, is de auto voorzien van een lichtgewicht chassis. Dit bestaat grotendeels uit panelen van carbon versterkte thermoplast, waardoor het voertuig bijna 100 kilo minder weegt. Minder gewicht betekent minder slijtage van de banden en dus minder fijnstof.

Rijgedrag beïnvloeden

De auto bevat ook het Clean Drive-systeem, dat het rijgedrag van de bestuurder analyseert en tips geeft om duurzamer te rijden. Denk hierbij aan rustiger optrekken, gelijkmatiger remmen en minder abrupt sturen. Dit zorgt niet alleen voor minder fijnstof, maar verlengt ook de levensduur van banden en remmen.

Met deze innovaties willen de studenten de aandacht vestigen op de gezondheidsrisico’s van fijnstof. Deze kleine deeltjes kunnen diep in de longen doordringen en ernstige aandoeningen veroorzaken zoals hart- en vaatziekten, beroertes en COPD. Vanaf november 2026 wordt dit probleem ook meegenomen in Europese emissieregelgeving, waarbij strengere eisen worden gesteld aan rem- en bandenslijtage.