Gaslek in viskraam in Oirschot: tankstation en parkeerplaats dicht

In een mobiele viskraam aan de Kempenbaan aan Oirschot is dinsdagmiddag een gaslekkage ontstaan. Voor de veiligheid was de omgeving afgezet. Het tankstation en de parkeerplaats in de buurt waren tijdelijk dicht.

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Door een gaslek in een mobiele viskraam aan de Kempenbaan in Oirschot is de omgeving dinsdagmiddag afgezet. Het tankstation en de parkeerplaats in de buurt zijn tijdelijk dicht.