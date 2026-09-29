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Gaslek in viskraam in Oirschot: tankstation en parkeerplaats dicht
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In een mobiele viskraam aan de Kempenbaan aan Oirschot is dinsdagmiddag een gaslekkage ontstaan. Voor de veiligheid was de omgeving afgezet. Het tankstation en de parkeerplaats in de buurt waren tijdelijk dicht.
Door een gaslek in een mobiele viskraam aan de Kempenbaan in Oirschot is de omgeving dinsdagmiddag afgezet. Het tankstation en de parkeerplaats in de buurt zijn tijdelijk dicht.
De brandweer stelt de kraam veilig. Om een explosie te voorkomen, zijn auto's die in de buurt stonden weggeduwd. Zo konden de eigenaren toch meteen verder.
Politie bewaakt afzetting
De politie houdt de afzetting in de gaten. Wanneer het lek gedicht is, is nog niet duidelijk.
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