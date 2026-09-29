Omgevingsdialoog woningbouwproject in Riethoven

De gemeente Bergeijk organiseert een omgevingsdialoog over het woningbouwproject tussen de Molenstraat en Eind in Riethoven. Dit vindt plaats op maandag 12 oktober 2026 in gemeenschapshuis de Rietstek.

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In Riethoven is er behoefte aan meer woningen. De gemeente Bergeijk wil daarom een woningbouwproject realiseren in het gebied tussen de Molenstraat en Eind. Daarbij wordt ook een groot agrarisch bedrijf gesaneerd.

Om geïnteresseerden te informeren over de plannen organiseert de gemeente een omgevingsdialoog. Deze bijeenkomst vindt plaats op maandag 12 oktober 2026 van half acht tot half tien ’s avonds in gemeenschapshuis de Rietstek aan de Hennepstraat 6a in Riethoven.

Presentatie en reacties

De presentatie van het ontwerp-stedenbouwkundig plan wordt vanaf dinsdag 13 oktober 2026 gepubliceerd op de website van de gemeente Bergeijk. Tijdens de informatieavond en tot en met dinsdag 10 november 2026 kunnen mensen schriftelijk reageren op het ontwerp.

Het is goed om te weten dat deze omgevingsdialoog geen formele status heeft. De bijeenkomst is een eerste stap voorafgaand aan de juridische procedure om het omgevingsplan te wijzigen.