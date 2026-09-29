Bergeijk bedankt vrijwilligers tegen zwerfafval

De gemeente Bergeijk heeft haar vrijwilligers die zwerfafval opruimen bedankt tijdens een speciale middag bij Wijngaard Doornacker in Riethoven. Zo’n 135 mensen zetten zich vrijwillig in voor een schonere omgeving.

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Zwerfafval is een grote ergernis voor veel Nederlanders en schadelijk voor de natuur. De gemeente Bergeijk probeert dit probleem aan te pakken door afvalbakken te plaatsen en te ledigen, gastlessen te geven op basisscholen en de openbare ruimte schoon te maken.

Vrijwilligers spelen een belangrijke rol in deze aanpak. Bergeijk heeft inmiddels 135 zogenaamde ZAP'pers, wat staat voor Vrijwillige ZwerfAfval Pakkers. Zij ruimen in hun eigen buurt zwerfafval op.

Bedankmiddag in Riethoven

Om deze vrijwilligers te bedanken, organiseerde de gemeente een speciale middag bij Wijngaard Doornacker in Riethoven. Tijdens de bijeenkomst kregen de ZAP'pers koffie en gebak, een rondleiding door de wijngaard en een proeverij.

Wethouder Lindy Wijnen sprak haar waardering uit voor de inzet van de groep. Volgens haar zijn betrokken inwoners onmisbaar in de strijd tegen zwerfafval.