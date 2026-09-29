Dagmar knapt crematieoven van Kamp Vught op: 'Een lugubere klus'

Een mobiele crematieoven waarin de Duitsers lichamen van gevangenen van Kamp Vught verbrandden, krijgt een bijzondere opknapbeurt. Restaurator Dagmar Beyaard werkt aan het beladen object en doet dat met extra respect: zelfs de muziek blijft uit.

Gewapend met een kwastje en een tandenborstel gaat Dagmar samen met een collega heel precies te werk. Ze zoekt naar beschadigingen en haalt vuil weg. Dat is hard nodig: door de verflagen uit het verleden roest de oven flink. Ook was hij erg vies. "Maar dat zijn geen menselijke resten. Daar hoef ik mij geen zorgen over te maken", zegt ze. Geen gezellige werkplek

De Duitsers gebruikten de oven in Kamp Vught. Ze bouwden het crematorium in de loop van 1943. Het is een van de weinige SS-gebouwen op het kampterrein die bewaard zijn gebleven. In de vaste en de mobiele ovens samen verbrandden de Duitsers de lichamen van 750 mensen. Dagmar beseft goed dat ze niet op een gezellige werkplek aan de slag is. "Het is een lugubere klus, maar er zijn voor mij ook grenzen. Ik ga bijvoorbeeld niet in de binnenkant van deze oven liggen. Dat gaat voor mij te ver. We hebben de oven vanbinnen wel schoongemaakt met een lange stofzuigerslang."

De Duitsers gebruikten onder andere een mobiele oven om de lichamen van 750 mensen te verbranden (foto: Nationaal Monument Kamp Vught).



Daarnaast werkt ze in stilte. "Ik vind het niet gepast om een muziekje aan te zetten, terwijl je dat bij een ander project wel zou doen", legt ze uit vanaf de steiger, waarmee ze goed bij de oven kan. Ook het gereedschap dat bij de ovens hoort, behandelde ze in haar eigen werkplaats zonder muziek. Bevroren in de tijd

Het herstel van de mobiele oven is onderdeel van een groter project in Kamp Vught. Bezoekers kunnen meekijken naar de restauratie. Het belangrijkste doel is de spullen uit het verleden te behouden. "We bevriezen de objecten in de tijd. Kapotte dingen gaan we niet meer herstellen."

Op de voorgrond de gerestaureerde lijkkar waarmee overledenen over het terrein werden vervoerd (foto: Omroep Brabant).