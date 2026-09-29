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Fietser gewond in Boekel: auto rijdt van oprit en botst op fietspad

Aangepast
De automobilist zag de fietser vermoedelijk over het hoofd (foto: AVCAM/Persbureau Heitink).
De automobilist zag de fietser vermoedelijk over het hoofd (foto: AVCAM/Persbureau Heitink).

Een fietser is dinsdagmiddag gewond geraakt bij een aanrijding met een auto op de Gemertseweg in Boekel. Dat gebeurde toen de automobilist vanaf een oprit de weg op wilde rijden.

 

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

Tussen de oprit en de weg ligt een fietspad, waarop fietsers in beide richtingen rijden. Vermoedelijk zag de bestuurder van de auto de fietser over het hoofd.

Naar het ziekenhuis
Ambulancemedewerkers onderzochten de fietser eerst in de ambulance. Daarna bracht de ambulance het slachtoffer naar het ziekenhuis voor verdere controle. De fietser was aanspreekbaar.

De auto liep weinig schade op: alleen de kentekenplaat was losgeraakt.

  • Foto: AVCAM/Persbureau Heitink.
    Foto: AVCAM/Persbureau Heitink.
  • Foto: AVCAM/Persbureau Heitink.

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