Dood door schuld in Ravenstein: kraanmachinist moet 100.000 euro betalen
Een kraanmachinist uit de gemeente Berg en Dal moet een taakstraf van 120 uur uitvoeren, waarvan de helft voorwaardelijk, voor een dodelijk ongeluk op een bouwplaats in Ravenstein. Een man viel daar in april 2024 van een dak, nadat een windvlaag een dakplaat tegen hem aan liet klappen. Hij overleed een paar dagen later. De rechtbank in Den Bosch deed dinsdag uitspraak.
De man stond op 9 april 2024 op het dak van een staalbouwconstructie. Daar moesten trapeziumplaten op komen, van 15 meter lang en 130 kilo per stuk. Het slachtoffer had daarvoor een kraan gehuurd, met de veroordeelde als kraanmachinist.
Mis bij eerste plaat
Het slachtoffer stond op het dak om de platen te begeleiden, maar al bij het ophijsen van de eerste plaat ging het mis. Door een windvlaag draaide de plaat horizontaal rond, waardoor de man hem niet meer kon tegenhouden.
De plaat klapte tegen zijn lichaam en de man viel van het dak. Hij kwam onderaan de bouwconstructie op een muur terecht.
Waarschuwingen genegeerd
Volgens de rechtbank begon de kraanmachinist aan het werk zonder eerst te berekenen hoeveel wind de kraan maximaal aankon. Ook keek hij tussen het hijsen door niet naar de weersverwachting. Hij lette te weinig op windvlagen die met het oog te zien waren en negeerde windwaarschuwingen van zijn kraan. Daarnaast overlegde hij hier niet over met het slachtoffer en andere betrokkenen.
Tijdens de zitting vroeg de rechtbank waarom hij de waarschuwingen en instructies had genegeerd. De kraanmachinist zei dat hij door zijn ervaring dacht dat het niet nodig was om de windsnelheid te berekenen of op het weerbericht en de windvlagen te letten.
De rechtbank noemt dat "zorgwekkend". Volgens de rechtbank was de kraanmachinist onvoorzichtig, onoplettend, onzorgvuldig en nalatig. Daardoor viel het slachtoffer van het dak en overleed hij.
Stok achter de deur
De rechtbank veroordeelt de kraanmachinist voor dood door schuld en gaat mee in de eis van de officier van justitie: een taakstraf van 120 uur, waarvan de helft voorwaardelijk. "Als stok achter de deur, om te voorkomen dat de man opnieuw de fout ingaat", zegt de rechtbank.
Daarnaast moet de kraanmachinist een schadevergoeding van 100.000 euro betalen aan de nabestaanden van het slachtoffer.