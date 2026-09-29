Kraanmachinist negeerde windwaarschuwingen: taakstraf na dodelijke val

Een kraanmachinist uit de gemeente Berg en Dal moet een taakstraf van 120 uur uitvoeren, waarvan de helft voorwaardelijk, voor een dodelijk ongeluk op een bouwplaats in Ravenstein. Een man viel daar in april 2024 van een dak, nadat een windvlaag een dakplaat tegen hem aan liet klappen. Hij overleed een paar dagen later. De rechtbank in Den Bosch deed dinsdag uitspraak.

De man stond op 9 april 2024 op het dak van een staalbouwconstructie. Daar moesten trapeziumplaten op komen, van 15 meter lang en 130 kilo per stuk. Het slachtoffer had daarvoor een kraan gehuurd, met de veroordeelde als kraanmachinist. Mis bij eerste plaat

Het slachtoffer stond op het dak om de platen te begeleiden, maar al bij het ophijsen van de eerste plaat ging het mis. Door een windvlaag draaide de plaat horizontaal rond, waardoor de man hem niet meer kon tegenhouden. De plaat klapte tegen zijn lichaam en de man viel van het dak. Hij kwam onderaan de bouwconstructie op een muur terecht.