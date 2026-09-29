Sint-Petruskerk krijgt nieuwe verlichting in Uden

De Sint-Petruskerk in Uden krijgt vanaf 5 oktober nieuwe verlichting. Het rijksmonument, dat al jarenlang een belangrijk herkenningspunt is, krijgt zo weer een prominente plek in het straatbeeld, ook in de avonduren.

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Vanaf 5 oktober begint de aannemer met de installatie van moderne ledverlichting bij de Sint-Petruskerk. Het nieuwe lichtplan is ontworpen door Het Lux Lab uit Eindhoven en zorgt ervoor dat de kerk in de avonduren weer zichtbaar zal zijn. De oude verlichting was sterk verouderd en werd jaren geleden om veiligheidsredenen buiten gebruik gesteld.

Een markant rijksmonument

De Sint-Petruskerk heeft een grote cultuurhistorische en architectonische waarde voor Uden. Het gebouw is al generaties lang een belangrijk herkenningspunt in het centrum. Overdag bepaalt de kerk het silhouet van de stad, maar ook ’s avonds krijgt het met de nieuwe verlichting weer een zichtbare plaats in het straatbeeld.

Werkzaamheden tot eind november

Rondom de kerk worden alle bestaande lichtmasten vervangen door nieuwe exemplaren die passen bij de uitstraling van het monument. Een deel van deze masten zal zowel de kerk als de openbare ruimte verlichten. Daarnaast worden extra lichtmasten geplaatst speciaal voor de verlichting van de kerk. Om de werkzaamheden op hoogte uit te voeren, wordt een hoogwerker ingezet. Naar verwachting zijn de werkzaamheden eind november afgerond.

Veel voorbereiding

Het project is zorgvuldig voorbereid. Dit kwam onder andere door de coronaperiode en de vereiste toestemming voor werk aan een rijksmonument. Ook was er extra onderzoek nodig vanwege het ontbreken van bruikbare tekeningen van de kabels en leidingen in de kerk. Het in kaart brengen van de bestaande infrastructuur heeft veel tijd gekost.