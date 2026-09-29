Gemeente Zundert presenteert begroting 2027-2030

De gemeente Zundert heeft de netwerkbegroting voor 2027-2030 gepresenteerd. De begroting richt zich op leefbaarheid, jeugd, economie en duurzaamheid. De raad bespreekt het voorstel op dinsdag 3 november.

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In de nieuwe begroting reserveert het college van B&W geld voor verschillende projecten die de dorpen aantrekkelijker moeten maken. Zo is er een grote investering gepland aan de Hoge Dreef in Zundert, waar een kindcentrum en vrijetijdscentrum komen. Hier worden onderwijs, sport en jeugdactiviteiten gecombineerd. Ook werkt de gemeente aan een nieuwe Omgevingsvisie, die helpt bij keuzes over wonen, werken, natuur en vervoer.

Het college heeft een sluitende begroting voor 2027 opgesteld. Voor de jaren daarna zijn er, net als bij andere gemeenten, financiële uitdagingen. Het gemeentebestuur wil in het voorjaar, bij de Kadernota 2028, concrete plannen aan de raad voorleggen om financieel gezond te blijven.

Beperkte stijging lokale lasten

De lasten voor inwoners stijgen slechts beperkt en volgen de inflatie. Zo gaat de onroerendezaakbelasting (OZB) gemiddeld met 2 procent omhoog, de rioolheffing stijgt met 3,5 procent en de afvalstoffenheffing blijft gelijk.

De netwerkbegroting is online in te zien via de website van de gemeente Zundert.