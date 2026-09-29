GW Leidingtechniek nieuwe partner Brainport Helmond Sport

Helmond Sport heeft GW Leidingtechniek verwelkomd als nieuwe partner in de Brainport Community. Het Helmondse bedrijf sluit zich aan bij een netwerk van regionale organisaties en bedrijven. Samen willen ze maatschappelijke waarde creëren en de regio versterken. De samenwerking benadrukt de lokale binding van beide partijen.

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GW Leidingtechniek is gespecialiseerd in ondergrondse leidingwerken en draagt bij aan de zuivering van afvalwater en schoon drinkwater in Nederland. Hoewel het bedrijf nieuw is als partner van Helmond Sport, zijn er al veel bestaande banden met de club en haar netwerk. Deze aansluiting voelt voor beide partijen als een logische stap.

Met de toetreding tot de Brainport Community wordt GW Leidingtechniek onderdeel van een breed netwerk waarin bedrijven, onderwijs en maatschappelijke organisaties samenwerken. Het gaat hierbij niet alleen om zakelijke kansen, maar ook om initiatieven die talentontwikkeling en maatschappelijke betrokkenheid stimuleren.

Binding met Helmond versterken

De samenwerking tussen Helmond Sport en GW Leidingtechniek is gebaseerd op gedeelde ambities: het versterken van de regionale binding en het creëren van nieuwe mogelijkheden. Door lokale bedrijven en organisaties samen te brengen, wil de Brainport Community bijdragen aan de ontwikkeling van Helmond en omgeving.

Voor GW Leidingtechniek is vooral de maatschappelijke kant van het netwerk belangrijk. Via Helmond Sport hoopt het bedrijf een brug te slaan naar scholen en jonge talenten. Het doel is om mensen samen te brengen en hen praktische kansen te bieden binnen het bedrijfsleven.

Een natuurlijke stap

Helmond Sport benadrukt dat de komst van GW Leidingtechniek goed past bij de visie van de Brainport Community. Het Helmondse bedrijf en de club delen een sterke regionale betrokkenheid. De samenwerking biedt ruimte voor ontmoeting, kennisdeling en gezamenlijke initiatieven die bijdragen aan de regio.

Met deze stap groeit het netwerk van Helmond Sport verder en wordt de lokale kracht van de Brainport Community opnieuw onderstreept.