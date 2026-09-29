Bredase boa's willen pepperspray als extra wapen: dit gebeurde vandaag

Bredase boa's krijgen wellicht binnenkort pepperspray als extra wapen, Jaantje krijgt ondanks vijftien jaar strijd geen woonwagens, maar sociale huurwoningen aangeboden en Jeffrey woont op een geheime plek in het bos. Dit is het nieuws dat je dinsdag gelezen moet hebben.

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Jaantje van Boxtel strijdt al vijftien jaar voor woonwagenstandplaatsen voor haar familie in Breda, maar krijgt nu tien sociale huurwoningen aangeboden in plaats van de verwachte woonwagens in de nieuwe wijk Woonakker in Teteringen. De 61-jarige Van Boxtel, die tegen haar zin al dertien jaar in een flat woont, is woedend en voelt zich gediscrimineerd. Ze overweegt juridische stappen als de gemeente niet met een ander voorstel komt. Hier lees je haar verhaal:

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Op een geheime plek in de bossen rond Tilburg woont Jeffrey in een tent met zijn geadopteerde kat Tijgertje. De vrijbuiter, die de mavo niet afmaakte omdat hij te druk was met skateboarden, leeft al vier maanden spartaans in het bos. Hij wil niet meedoen aan de kapitalistische maatschappij en wordt regelmatig geholpen door vriend Rico, die zelf ook dakloos is geweest. Check hier meer:

Bredase boa's krijgen wellicht binnenkort pepperspray als extra wapen, naast de korte wapenstok die een deel van hen al draagt. Wethouder Eddie Förster wil dit zo snel mogelijk invoeren om de veiligheid te vergroten. Daarnaast komt er een vaste boa-post rond het station en het Valkenbergpark, waar veel onveiligheid wordt ervaren. De gemeente kampt wel met personeelstekort omdat veel boa's overstappen naar de politie. Lees het verhaal hier:

De buitenzwembaden in Brabant blijven dicht, ondanks temperaturen tot 29 graden deze week. Het is te bewerkelijk om voor een paar warme dagen de baden weer te openen, want ook zonder zwemmers moet het water dagelijks worden onderhouden. De Warande in Oosterhout sloot al op 30 augustus omdat vakantiepersoneel toen niet meer beschikbaar was en het Ir. Ottenbad in Eindhoven ging zondag dicht omdat het jaarlijkse onderhoud al is begonnen. Hier lees je het hele verhaal: