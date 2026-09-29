Vrij parkeren bij twee laadplekken in Asten mogelijk

Bij twee laadplaatsen in Asten mag je binnenkort ook parkeren zonder te laden.

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In de gemeente Asten worden twee pilotlocaties ingericht waar het mogelijk is om te parkeren zonder dat je je elektrische auto hoeft op te laden. Dit is een uitzondering, want bij bijna alle andere openbare laadpalen in de gemeente mag dat niet.

De speciale parkeerplekken bevinden zich aan de Dreef in Heusden en de Kerkstraat in Asten. Deze plekken krijgen een groen verkeersbord en een groene markering, zodat ze goed herkenbaar zijn. Het project is onderdeel van een pilot van energiebedrijf Vattenfall en zal voor eind januari 2027 worden gerealiseerd.

Boete voor fout parkeren

Op de overige laadplaatsen in Asten blijft de regel dat je alleen mag parkeren als je ook daadwerkelijk je elektrische auto oplaadt. Deze plekken zijn voorzien van een blauw verkeersbord. Wie hier parkeert zonder te laden, kan een boete verwachten.

De nieuwe regeling is bedoeld om meer flexibiliteit te bieden op de locaties aan de Dreef en de Kerkstraat, maar verandert niets aan de regels voor de overige laadplekken in de gemeente.