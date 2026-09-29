Paddenstoelenwandeling levert mooie beelden op in Geldrop

Bij een paddenstoelenwandeling in het kasteelpark van Geldrop zijn opvallende zwammen gespot. Ondanks de droge lente en zomer waren er toch bijzondere exemplaren te zien, waaronder een opvallende biefstukzwam.

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Op 27 september werd er een paddenstoelenwandeling gehouden in het kasteelpark van Geldrop. Het zonnige weer bracht veel bezoekers op de been, die ondanks de extreme droogte van de afgelopen maanden toch enkele bijzondere paddenstoelen konden bewonderen.

Een van de opvallendste vondsten was de biefstukzwam, een paddenstoel die qua vorm en kleur doet denken aan een stuk vlees. Margot Klaren, een van de deelnemers, heeft prachtige foto’s gemaakt van de zwammen die tijdens de wandeling werden ontdekt.

Droogte doet natuur geen goed

De droge lente en zomer hebben hun sporen nagelaten in de natuur, waardoor het aantal paddenstoelen dit jaar lager lag dan normaal. Toch wisten sommige soorten zich aan te passen en konden bezoekers genieten van de exemplaren die wel opduiken.

De foto’s van Margot Klaren geven een mooi beeld van de natuur in het kasteelpark. Ze tonen niet alleen de biefstukzwam, maar ook andere zwammen die het bekijken waard waren. De wandeling is een voorbeeld van hoe zelfs onder moeilijke omstandigheden de natuur verrassingen kan bieden.