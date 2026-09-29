Scooterrijder zwaargewond na harde botsing met auto in Sprang-Capelle

Een scooterrijder is dinsdagavond zwaargewond geraakt na een botsing met een auto op de Kievit in Sprang-Capelle. De bestuurder van de auto raakte niet gewond.

Het ongeluk gebeurde rond half acht op een kruising. De scooterrijder botste hard tegen de zijkant van de auto, die van rechts kwam.

Naast twee ambulances en politie kwam er een traumahelikopter naar de plek van het ongeluk. De scooterrijder is gereanimeerd door een politieagent in burger. Vervolgens is het slachtoffer onder begeleiding van een trauma-arts met spoed naar het ziekenhuis gebracht.

De scooter raakte bij de botsing flink beschadigd. De auto liep aan de zijkant grote schade op. De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd. De kruising is daarom voorlopig dicht.